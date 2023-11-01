Відбулися зустрічі в 1/8 фіналу Кубка Короля в Саудівській Аравії. Результати та огляд матчів – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Короля, 1/8

Аль-Наср – Аль-Іттіфак – 1:0

Гол: Мане,107

Вилучення: Таліска, 45+11 (Аль-Наср), Хаззазі, 89 (Аль-Іттіфак)

Аль-Фейха – Аль-Іттіхад – 0:3

Голи: Хамдалах, 5,87, Бензема, 90+4

Аль-Наср в 1/8 фіналу зустрічався з командою Стівена Джеррарда. Матч видався драматичним, а переможця змогли виявити лише в доданий час.

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В першому таймі видовищного футболу не вдалося побачити, а наприкінці першої половини зустрічі Кріштіану і Ко залишилися в меншості після вилучення Таліски. По перерві, попри чисельну перевагу, Аль-Іттіфак абсолютно нічого не міг створити біля воріт Аль-Насра. Склади стали рівними на 89 хвилині, коли Хаззіз теж побачив червону картку. Лише в доданий час Мане вдалося здобути для своєї команди перемогу.

В іншому матчі Аль-Іттіхад розгромив Аль-Фейха. Втім, для Бензема і Ко зустріч була важкою. Гості відкрили рахунок вже на п'ятій хвилині, а ось другий гол забити було важко, оскільки Аль-Фейха давала бій іменитому супернику. Під кінець зустрічі Хамдалах зумів оформити дубль, а крапку поставив Бензема, який потужним ударом пробив майже з лінії штрафного майданчика.

The last deserving Ballon d'Or, Karim Benzema pic.twitter.com/LRrDb48m5v — ? (@GreatWhiteNueve) October 31, 2023