Роналду установил рекорд в квалификациях Евро – предыдущий владелец достижения за два дня до этого потроллил португальца

Нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду покорилось очередное невероятное достижение.

Роналду оформил покер в ворота Литвы, чем помог своей команде разгромить соперника на выезде со счетом 5:1 в матче отборочного турнира Евро-2020.

Феноменальное выступление Роналду в видеообзоре матча Литва – Португалия – 1:5

34-летний португалец довел количество забитых им мячей в квалификациях чемпионатов Европы до 25, побив рекорд бывшего нападающего сборной Ирландии Робби Кина (23 гола).

Интересно, что Кин за несколько дней до этого опубликовал в сторис своего Инстаграма сообщение для Роналду, словно предчувствуя неладное: "Я думаю, у тебя достаточно рекордов, Криштиану. Оставь этот".

Евро-2020: Португалия на выезде уничтожила сборную Литвы, Роналду оформил покер