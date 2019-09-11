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Роналду установил рекорд в квалификациях Евро – предыдущий владелец достижения за два дня до этого потроллил португальца

10:47 198 Читати українською
Роналду установил рекорд в квалификациях Евро – предыдущий владелец достижения за два дня до этого потроллил португальца
Криштиану Роналду / Getty images

Нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду покорилось очередное невероятное достижение.

28’ Витаутас Андрюшкявичус
 
Криштиану Роналду 7’
Криштиану Роналду 62’
Криштиану Роналду 65’
Криштиану Роналду 76’
Вильям Карвалью 90+3’
7’ Криштиану Роналду
28’ Витаутас Андрюшкявичус
62’ Криштиану Роналду
65’ Криштиану Роналду
76’ Криштиану Роналду
90+3’ Вильям Карвалью

Роналду оформил покер в ворота Литвы, чем помог своей команде разгромить соперника на выезде со счетом 5:1 в матче отборочного турнира Евро-2020.

Феноменальное выступление Роналду в видеообзоре матча Литва – Португалия – 1:5

34-летний португалец довел количество забитых им мячей в квалификациях чемпионатов Европы до 25, побив рекорд бывшего нападающего сборной Ирландии Робби Кина (23 гола).

Интересно, что Кин за несколько дней до этого опубликовал в сторис своего Инстаграма сообщение для Роналду, словно предчувствуя неладное: "Я думаю, у тебя достаточно рекордов, Криштиану. Оставь этот".

Евро-2020: Португалия на выезде уничтожила сборную Литвы, Роналду оформил покер

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Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча
00:25
2988
Теги
Евро-2020 Литва - Португалия Робби Кин Робби Кин Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Рекорды
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