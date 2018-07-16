Роналду успешно прошел медосмотр в Ювентусе

ЧМ 2018 — 13:49 74
-
"Vive la France", "Merci" и "IncrediBleus". Победа Франции в финале ЧМ-2018 в обзоре европейских СМИ
-
Франція – справедливий чемпіон світу, або Тріумф ери прагматизмуЧМ 2018 — 13:23 106
-
Роналду прибыл в Ювентус для прохождения медосмотраИталия — 12:16 0
-
Главные новости футбола 15 июля: Франция победила Хорватию и стала чемпионом мира, Сампаоли покинул сборную АргентиныМир — 07:00 143
-
ЧМ-2018: символическая сборная турнира по версии Whoscored – в составе ни одного французаЧМ 2018 — 15 июль 1440
Все новости