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Роналду успешно прошел медосмотр в Ювентусе

14:39 73 Читати українською
Роналду успешно прошел медосмотр в Ювентусе
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Бывший форвард Реала Криштиану Роналду завершил прохождение медобследование в Ювентусе.

33-летний игрок сборной Португалии Криштиану Роналду вчера прибыл в расположение Ювентуса, а сегодня прошел медосмотр в медицинском центре "старой синьоры", сообщает официальный твиттер туринцев.

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Напомним, переход Роналду в Ювентус обошелся туринцам в 100 миллионов евро, которые клуб должен выплатить Реалу течение следующих двух лет, зарплата португальца составит 30 миллионов евро в год.

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