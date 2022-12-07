"Думаете, кому-то нравится сидеть на скамье запасных? Как вы считаете, Криштиану был бы счастлив? Если бы тренер в следующем матче посадил меня на скамью запасных, я бы разозлился. Мы выиграли первые два матча с Криштиану в основе. Если бы Роналду играл сегодня, он мог бы забить три гола, и никто бы не говорил о Криштиану на скамейке запасных.

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Криштиану делает свою работу, выполняет свою часть и доволен результатом, потому что цель каждого – пройти как можно дальше. Я не думаю, что люди должны говорить об этой ситуации – о том, почему он играет, почему он не играет. Когда Криштиану выходит, а команда выигрывает, об этом никто не говорит. Когда играет Криштиану, а команда проигрывает, об этом говорят все.

Криштиану – самый известный игрок в мире всех времен. В спорте нет более известного, чем Роналду. Не в футболе, в спорте. Это нормально, что люди приходят посмотреть на Криштиану, подбадривают его и все такое. Я не вижу в этом ничего удивительного. Не знаю, почему это кого-то удивляет. Криштиану это Криштиану. Это нормально, что люди его поддерживают, даже если он на скамейке запасных и не играет", – цитирует Фернандеша Yahoo Sports.

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