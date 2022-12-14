Майбутнє Кріштіану Роналду все ще оповите туманом. Португалець, який перебуває у статусі вільного агента, починає дратуватися.

Вже 1 січня 37-річний Кріштіану Роналду може безперешкодно підписати контракт із будь-яким клубом. Де гратиме 5-разовий володар "Золотого м'яча", поки невідомо. Ця невизначеність починає нервувати португальця, який нещодавно покинув Манчестер Юнайтед і очікував на широкий вибір варіантів після вильоту Португалії з ЧС-2022.

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Роналду зіпсував відносини навіть зі своїм агентом Жорже Мендешем. Останніми днями напруга між ними зросла, адже через високі фінансові вимоги Кріштіану європейські клуби не поспішають підписувати португальця. Нападник здивований повною відсутністю інтересу з Європи, повідомляє AS.

Зазначається, що між Роналду і Мендешем не вперше виникають розбіжності, але раніше їх вдавалося владнати. Наразі єдиним клубом, який готовий підписати Кріштіану, є саудівський Аль-Наср.

Не виключено, що вагому роль у виборі майбутнього клубу Роналду відіграє Антеро Енріке – колишній спортивний директор ПСЖ, який зумів зберегти в паризькому клубі Кіліана Мбаппе. Зараз він відповідає за розвиток чемпіонату Катару і, можливо, влаштує перехід Кріштіану в один із місцевих клубів. Враховуючи повний ігнор Роналду у топ-лігах, такий варіант вже не виглядає фантастичним.

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