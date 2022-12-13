Криштиану Роналду не намерен завершать международную карьеру, информирует Correio da Manhã. Согласно источнику, Роналду еще хочет сыграть на Евро-2024.

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Сообщается, что Роналду не поменяет своего решения даже если главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сохранит свою должность.

Криштиану осознаёт, что находится сейчас не в лучшей форме, и винит во всём пропущенную предсезонку в Манчестер Юнайтед и нерегулярную игровую практику в бывшем клубе.

Роналду считает, что он всё ещё может быть полезным для сборной.

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