Роналду не планирует завершать карьеру в сборной Португалии
Криштиану Роналду надеется сыграть на Евро-2024.
Криштиану Роналду не намерен завершать международную карьеру, информирует Correio da Manhã. Согласно источнику, Роналду еще хочет сыграть на Евро-2024.
"Роналду – наш флаг": Пепе оценил вклад Криштиану в результат Португалии на ЧМ-2022
Сообщается, что Роналду не поменяет своего решения даже если главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сохранит свою должность.
Криштиану осознаёт, что находится сейчас не в лучшей форме, и винит во всём пропущенную предсезонку в Манчестер Юнайтед и нерегулярную игровую практику в бывшем клубе.
Роналду считает, что он всё ещё может быть полезным для сборной.
Почему заплакал Роналду? Рекорд и последний Мундиаль Криштиану, завершившийся сенсационным вылетом