Португалия – Сербия – 1:2 – видео голов и обзор матча
00:26 - Читати українською
Португалия уступила Сербии в завершающем туре отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Душан Тадич 33’
33’ Душан Тадич
Перед отчетным матчем сборную Португалии устроила бы даже ничья. При равенстве очков первое место и прямую путевку в Катар получали именно пиренейцы.
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Старт игры для хозяев получился чудесным. Уже на 2-й минуте Ренату Санчеш открыл счет. Это его первый гол за сборную со времен Евро-2016. Сербы отыгрались в середине первого тайма. Казалось, все так и закончится, но Митрович на последней минуте основного времени вырвал победу для своей команды.
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