Португалия уступила Сербии в завершающем туре отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Перед отчетным матчем сборную Португалии устроила бы даже ничья. При равенстве очков первое место и прямую путевку в Катар получали именно пиренейцы.

Сербия на последних минутах вырвала победу над Португалией, отправив Роналду в плей-офф – сербы вышли на Мундиаль

Старт игры для хозяев получился чудесным. Уже на 2-й минуте Ренату Санчеш открыл счет. Это его первый гол за сборную со времен Евро-2016. Сербы отыгрались в середине первого тайма. Казалось, все так и закончится, но Митрович на последней минуте основного времени вырвал победу для своей команды.