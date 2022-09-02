Над трансфером 37-летнего португальца работает Фенербахче. Турецкий клуб уже даже согласовал условия личного контракта с ним. О трансферной бомбе рапортует Ajansspor .

Судьба Роналду определена – тренер МЮ публично заявил, где суперзвезда проведет следующий сезон

С Роналду лично общался главный тренер Фенербахче Жорже Жезуш. Землюку якобы удалось убедить капризную звезду в целесообразности перехода. А президент "желтых канареек" Али Коч достиг принципиальной договоренности с Криштиану.

В ведущих чемпионатах Европы трансферное окно завершилось, а вот у Турции оно открыто до 8 сентября, поэтому теоретические шансы на переход есть. Впрочем, пока непонятна мотивация самого Роналду, ведь он стремился сменить Манчестер Юнайтед на клуб, играющий в Лиге чемпионов.

Фенербахче играло в квалификации престижнейшего евротурнира, но вылетело от Динамо, поэтому будет играть в групповом этапе Лиги Европы. Соперниками, кстати, будут те же киевляне, а также Ренн и АЕК Ларнака.

Напомним, португальская звезда вернулся в МЮ прошлым летом, подписав контракт на 2 года. В этом сезоне Криш принял участие в 5 матчах, наиграв всего 175 минут. Результативными действиями пока не отмечался.