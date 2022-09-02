Над трансфером 37-річного португальця працює Фенербахче. Турецький клуб вже навіть узгодив умови особистого контракту з ним. Про трансферну бомбу рапортує Ajansspor.

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З Роналду особисто спілкувався головний тренер Фенербахче Жорже Жезуш. Землюку нібито вдалось переконати вередливу зірку у доцільності переходу. А президент "жовтих канарок" Алі Коч досягнув принципової домовленості з Кріштіану.

У провідних чемпіонатах Європи трансферне вікно завершилось, а от у Туреччині воно відчинене до 8 вересня, тому теоретичні шанси на перехід є. Втім, наразі незрозуміла мотивація самого Роналду, адже він прагнув змінити Манчестер Юнайтед на клуб, що грає у Лізі чемпіонів.

Фенербахче грало у кваліфікації найпрестижнішого євротурніру, але вилетіло від Динамо, тому гратиме у груповому етапі Ліги Європи. Суперниками, до слова, будуть ті ж кияни, а також Ренн та АЕК Ларнака.

Нагадаємо, португальська зірка повернувся в МЮ минулого літа, підписавши контракт на 2 роки. Цього сезону Кріш взяв участь у 5 матчах, награвши лише 175 хвилин. Результативними діями поки не відзначався.

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