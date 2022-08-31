"Сначала мы должны подписать Антони. Соглашение между клубами есть, но документы еще не оформлены, так что я не могу слишком углубляться в эту тему. Думаю, мы еще подпишем Мартина Дубравку, и для этого окна это будет конец. Но если еще возникнет отличная возможность усилиться, ты всегда должен быть готов, как топ-клуб.

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Роналду остается в моих планах, это однозначно. Нам нужны качественные игроки, как можно больше, чтобы поддерживать стабильность во всех турнирах. Это то, к чему мы стремимся. То же самое с Ван-Биссакой. Он останется в составе, поэтому мы будем играть с этим набором как минимум до января. Такова наша команда на новый сезон", – цитирует Тен Хага пресс-служба МЮ.

Напомним, окно в АПЛ закрывается завтра, поэтому у клубов осталось мало времени для согласования новых трансферов. Роналду неделями искал команду с Лигой чемпионов, однако никто не рискнул приглашать 37-летнего португальца.

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