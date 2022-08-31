Судьба Роналду определена – тренер МЮ публично заявил, где суперзвезда проведет следующий сезон
Главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг сделал несколько важных заявлений за день до закрытия трансферного окна.
"Сначала мы должны подписать Антони. Соглашение между клубами есть, но документы еще не оформлены, так что я не могу слишком углубляться в эту тему. Думаю, мы еще подпишем Мартина Дубравку, и для этого окна это будет конец. Но если еще возникнет отличная возможность усилиться, ты всегда должен быть готов, как топ-клуб.
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Роналду остается в моих планах, это однозначно. Нам нужны качественные игроки, как можно больше, чтобы поддерживать стабильность во всех турнирах. Это то, к чему мы стремимся. То же самое с Ван-Биссакой. Он останется в составе, поэтому мы будем играть с этим набором как минимум до января. Такова наша команда на новый сезон", – цитирует Тен Хага пресс-служба МЮ.
Напомним, окно в АПЛ закрывается завтра, поэтому у клубов осталось мало времени для согласования новых трансферов. Роналду неделями искал команду с Лигой чемпионов, однако никто не рискнул приглашать 37-летнего португальца.
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