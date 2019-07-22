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Роналду разозлился на Сарри после замены – СМИ заподозрили португальца в саботаже

12:47 245 Читати українською
Роналду разозлился на Сарри после замены – СМИ заподозрили португальца в саботаже
Роналду возмутился из-за замены Сарри

Главная звезда Ювентуса Криштиану Роналду сильно возмутился из-за собственной замены в товарищеском матче против Тоттенхэма (2:3).

Португалец отличился забитым мячом, сделав счет 2:1 в пользу туринского гранда, а уже через три минуты после гола (63) заметил, что Маурицио Сарри готовит ему замену. Покидая поле, Роналду возмущенно ответил на реплику тренера, который хотел проверить в бою молодого кантерано Матеуса Перейру.

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По информации итальянских СМИ, Криштиану был готов сыграть все 90 минут. "Если я говорю, что могу продолжать, так оно и есть", – вроде бы выпалил португалец в сторону 60-летнего специалиста.

Британский таблоид Daily Star уже успел распространить информацию, мол, португалец до последнего поддерживал Макса Аллегри и находится в оппозиции к новому тренеру с еще несколькими игроками.

Отметим, что после матча Сарри назвал Роналду лучшим игроком мира, на которого должна работать вся команда.

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Ювентус Ювентус Италия Видеоновости Криштиану Роналду Криштиану Роналду Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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