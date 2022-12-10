Марокко встречается с Португалией в рамках 1/4 финала ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Фернанду Сантуш снова оставил Криштиану Роналду в запасе, сделав ставку на тех, кто ковал победу над Швейцарией (6:1). Вполне уместно, учитывая, что Марокко на ЧМ-2022 не проиграло ни одного матча и пропустило лишь один мяч.

Заявку на продолжение своей сказки африканцы сделали в конце первого тайма. Аттияталла подал с левого фланга. Кипер бездарно сыграл на выходе, а Эн-Несири открыл счет, пробив головой уже по пустым воротам.