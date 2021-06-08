"Атмосфера в сборной просто прекрасная. Все ребята на позитиве, у нас хороший юмор, в свободное время от тренировок мы часто играем в различные игры. Да, я принимаю участие практически во всех, так сказать, сварах, но я очень азартный человек, никогда не люблю проигрывать, хочу быть первым во всем.

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Если что-то не получается, всегда спрошу совета у более опытных игроков и потом непременно прибавляю в этом. Для меня всегда будет служить примером Криштиану Роналду. Однажды он сыграл в теннис с Рио Фердинандом, и тот просто поиздевался над португальцем. После этого Криштиану нанял персонального тренера и спустя какое-то время уничтожил англичанина. Вот это и есть менталитет победителя, который нужно вырабатывать в себе

Какая игра будет популярна у нас в сборной во время Евро? Футбол! Все развлечения мы постараемся максимально отложить в сторону. Все очень серьезно готовятся к чемпионату Европы, поэтому нужна максимальная концентрация. Конечно, где-то на досуге мы можем отвлечься, чтобы не перегореть, чтобы немного переключить мозги, но устраивать какие-то серьезные зарубы пока не будем. Все главные эмоции нужно оставить для футбольного поля", – сказал Зинченко в интервью Zbirna.com.

Напомним, Евро-2020 начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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