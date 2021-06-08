"Тренерский штаб сборной Украины очень качественно делает свою работу, и самое важное, что мы не стоим на месте. Корректируется наша игра, добавляется новая тактика, команда движется вперед.

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Мне уже тогда было с чем сравнивать, и в своих интервью я не раз говорил, что в сборной теперь европейский подход во всем. Признаюсь, что в организации работы, в игровой структуре, в тактике и так далее у нас было много пересечений с тем, что я видел и делал в Манчестер Сити.

Для меня это была родная стихия, и мне не нужно было много времени, чтобы, приезжая в сборную, перестраиваться на другой футбол. Я чувствовал себя, как рыба в воде, получал удовольствие от тренировок и от матчей. Да и вся команда тренировалась в хорошем настроении. Ребятам сразу понравилась новая жизнь со сборной Украины", – сказал Зинченко в интервью Zbirna.com.

Напомним, Евро-2020 начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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