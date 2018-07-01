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Роналду пропустит первый матч Лиги наций из-за дисквалификации

19:08 67 Читати українською
Роналду пропустит первый матч Лиги наций из-за дисквалификации
Криштиану Роналду / FIFA

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не сыграет в первом матче Лиги наций против сборной Италии.

Криштиану Роналду получил желтую карточку на 93 минуте матча 1/8 финала ЧМ против Уругвая, а португальцы в итоге проиграли 2:1.

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Таким образом, Криштиану пропустит первый матч Лиги наций против сборной Италии, ведь Португалия не смогла пройти в четвертьфинал Мундиаля, в котором аннулируются желтые карточки.

Отметим, первый матч Лиги наций состоится в Лиссабоне 10 сентября.

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Добавим, в СМИ начали появляться слухи о завершении международной карьеры Роналду после вылета с чемпионата мира.

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
2 : 1
Португалия
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Лига наций Уругвай - Португалия
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