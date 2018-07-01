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ЧМ-2018: игроки Уругвая безумно праздновали победу над Португалией

14:18 105 Читати українською
ЧМ-2018: игроки Уругвая безумно праздновали победу над Португалией
Уругвай – Португалия / Фото из соцсетей

Футболисты сборной Уругвая эмоционально радовались выходу команды в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Уругвай неожиданно победил Португалию (2:1), и отправил Криштиану Роналду с компанией домой.

Радовались как и болельщики Уругвая, так и игроки национальной команды. Футболисты устроили хаос в раздевалке после матча.

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Напомним, следующим соперником южноамериканцев станет сборная Франции.

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
2 : 1
Португалия
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ЧМ 2018 Уругвай Уругвай Уругвай - Португалия Чемпионат мира-2018
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