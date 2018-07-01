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Роналду пропустить перший матч Ліги націй через дискваліфікацію

19:08 20 Читать на русском
Роналду пропустить перший матч Ліги націй через дискваліфікацію
Кріштіану Роналду / FIFA

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду не зіграє у першому матчі Ліги націй проти збірної Італії.

Кріштіану Роналду отримав жовту картку на 93 хвилині матчу 1/8 фіналу ЧС проти Уругваю, а португальці в підсумку програли (2:1).

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Таким чином, Кріштіану пропустить перший матч Ліги націй проти збірної Італії, адже Португалія не змогла пройти до чвертьфіналу Мундіалю, в якому анулюються жовті картки.

Відзначимо, перший матч Ліги націй відбудеться у Лісабоні 10 вересня.

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Додамо, у ЗМІ почали з'являтись чутки про завершення міжнародної кар'єри Роналду після вильоту з чемпіонату світу.

ЧС 20181/8 фіналу

Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
2 : 1
Португалія
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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Ліга націй Уругвай - Португалія
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