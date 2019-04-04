Роналду проиграл суд Der Spiegel – журнал писал об уклонении португальца от уплаты налогов

Немецкий журнал Der Spiegel выиграл суд у нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.

Журнал публиковал материалы, где описывались методы уклонения от налогов Криштиану Роналду.

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Представители португальца подали в суд на журнал, обвинив его в нарушении прав на частную жизнь, а также в том, что информация для статьи была получена из документов, которые были похищены после взлома компьютера адвоката Роналду.

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В феврале 2017 года суд обязал Der Spiegel временно удалить материалы с сайта. 2 апреля этого года представители футболиста, предвидя проигрыш в деле, отозвали иск.