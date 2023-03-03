Саудовская Аравия, 19 тур

Аль-Наср – Аль-Батин – 3:1

Голы: Абдулрахман, 90+3, Аль-Фотель, 90+12, Маран, 90+15 – Лопес, 17

Криштиану Роналду подошел к отчетному матчу, имея серию из 4 поединков подряд, в которых он не покидал поле без результативных действий (8 голов и 2 ассиста). Португалец надеялся улучшить свою статистику и вернуть Аль-Наср на первое место в таблице. Теоретически задача не должна быть сложной, ведь Аль-Батин – это абсолютно худшая команда лиги.

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Уже на первой минуте у Роналду была возможность открыть счет. Однако голкипер соперника отчаянно ринулся на перехват и буквально снял мяч с ноги 38-летнего форварда. Продолжить в таком же ритме Аль-Наср не смог. Напротив, инициативу перехватил Аль-Батин, за что очень быстро получил награду. Очередная контратака завершилась навесом на линию вратарской. Там Ренцо Лопес выпрыгнул выше всех и вколотил мяч в сетку. Арбитр сначала не засчитал гол из-за якобы фола уругвайца против защитника, но VAR подтвердил легитимность взятия ворот.

Аль-Наср не торопился повышать темп. Вроде бы верил, что в любой момент может сломить сопротивление аутсайдера. Роскошный шанс сравнять счет был у Роналду. Криштиану убежал на свидании с голкипером еще от центрального круга. Сблизившись, прокинул Кампанью, и катил уже в пустые ворота. Однако очень слабо пробил португалец – защитник успел вернуться и выбил мяч с линии ворот.

Уже после перерыва подопечные Руди Гарсии действительно заиграли, как и положено фавориту. Аль-Наср большую часть времени проводил у ворот соперника, но поразить их никак не удавалось. Моменты были, но их нельзя было назвать по-настоящему острыми. Очень старался Маран. Роналду заработал несколько опасных штрафных, которые сам же упустил, каждый раз пробивая выше ворот. В отчаянии футболисты Аль-Насра уже пытались обмануть арбитра, выпрашивая пенальти. Тот не повелся и показал желтую карточку за симуляцию.

Когда резервный арбитр поднял табличку, которая сигнализировала о 12 минутах компенсированного времени, наставник Аль-Батина лишь иронично поаплодировал. Похоже, чувствовал беду... В конце концов, Аль-Насру хватило и 3-х, чтобы отыграться. Луис Густаво вырезал классную подачу на дальнюю штангу, куда ворвался Абдулрахман. Его никто не накрыл и не помешал отправить мяч в сетку. Почти сразу Ренцо Лопес едва снова не вывел свою команду вперед. Уругваец перекидал голкипера, пробивая с центра поля, но совсем чуть-чуть не попал в створ.

В самой концовке Аль-Батин уже совсем посыпался. Сначала Аль-Фатель вывел Аль-Наср вперед, быстрее всего отреагировав на отскок после розыгрыша стандарта, а впоследствии Маран таки нашел свой гол, завершив стремительную контратаку. Эта удивительная победа вернула команду Кришитану Роналду на первое место в турнирной таблице. В следующем туре ее ждет дуэль против идущего вторым Аль-Иттихада. Аль-Батин остается последним с очень призрачными шансами избежать вылета.