Саудівська Аравія, 19 тур

Аль-Наср – Аль-Батін – 3:1

Голи: Абдулрахман, 90+3, Аль-Фатіль, 90+12, Маран, 90+15 – Лопес, 17

Кріштіану Роналду підійшов до звітного матчу, маючи серію з 4 поєдинків поспіль, у яких він не покидав поле без результативних дій (8 голів та 2 асисти). Португалець сподівався покращити свою статистику й повернути Аль-Наср на перше місце в таблиці. Теоретично завдання не мало бути складним, адже Аль-Батін – це абсолютно найгірша команда ліги.

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Вже на першій хвилині Роналду мав нагоду відкрити рахунок. Проте голкіпер суперника відчайдушно ринувся на перехоплення й буквально зняв м'яч із ноги 38-річного форварда. Продовжити у такому ж ритмі Аль-Наср не зміг. Навпаки, ініціативу перехопив Аль-Батін, за що дуже швидко отримав нагороду. Чергова контратака завершилася навісом на лінію воротарського. Там Ренцо Лопес вистрибнув найвище та вколотив м'яч у сітку. Арбітр спочатку не зарахував гол через нібито фол уругвайця проти захисника, але VAR підтвердив легітимність взяття воріт.

Аль-Наср не поспішав підвищувати темп. Ніби вірив, що в будь-який момент може зламати опір аутсайдера. Розкішний шанс зрівняти рахунок був у Роналду. Кріштіану втік на побачення з голкіпером ще від центрального кола. Зблизившись, прокинув Кампанью, і котив уже в порожні ворота. Однак дуже слабко пробив португалець – захисник встиг повернутися і вибив м'яч з лінії воріт.

Уже після перерви підопічні Руді Гарсії справді заграли, як і належить фавориту. Аль-Наср більшість часу проводив біля воріт суперника, але вразити їх ніяк не вдавалося. Моменти були, але їх не можна було назвати по-справжньому гострими. Дуже старався Маран. Роналду заробив кілька небезпечних штрафних, які сам же змарнував, кожного разу пробиваючи вище воріт. У відчаї футболісти Аль-Насра вже й намагалися обдурити арбітра, випрошуючи пенальті. Той не повівся й лишень показав жовту картку за симуляцію.

Коли резервний арбітр підняв табличку, яка сигналізувала про 12 хвилин компенсованого часу, наставник Аль-Батіна лише іронічно поаплодував. Схоже, відчував біду... Зрештою, Аль-Насру вистачило і 3-х, щоб відігратися. Луїс Густаво вирізав класну подачу на дальню стійку, куди увірвався Абдулрахман. Його ніхто не накрив і не завадив відправити м'яч у сітку. Майже відразу Ренцо Лопес ледь знову не вивів свою команду вперед. Уругваєць перекидав голкіпера, пробиваючи з центра поля, але зовсім трішки не влучив у площину.

У самій кінцівці Аль-Батін вже зовсім посипався. Спочатку Аль-Фатіль вивів Аль-Наср вперед, найшвидше зреагувавши на відскок після розіграшу стандарту, а згодом Маран таки знайшов свій гол, завершивши стрімку контратаку. Ця дивовижна перемога повернула команду Крішітану Роналду на перше місце в турнірній таблиці. У наступному турі на неї чекає дуель проти Аль-Іттіхада, який іде другим. Аль-Батін залишається останнім з дуже примарними шансами уникнути вильоту.