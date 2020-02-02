Роналду повторив неймовірне досягнення Трезеге

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду в матчі 22-го туру італійської Серії А проти Фіорентини (3:0) продовжив свою результативну серію.

Португалець оформив дубль у поєдинку проти "фіалок" та повторив досягнення Давіда Трезеге, повідомляє Gracenote Live.

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Роналду став другим після француза гравцем Юве, який забивав у 9-ти матчах італійського чемпіонату поспіль. Серія Трезеге тривала з жовтня по грудень 2005 року. Натомість португальський бомбардир почав свою серію 1 грудня та вже встиг засмутити Сассуоло, Лаціо, Удінезе (двічі), Сампдорію, Кальярі (тричі), Рому, Парму (двічі), Наполі та Фіорентину.

Усього в нинішньому сезоні Кріштіану Роналду провів 19 матчів у чемпіонаті Італії, в яких забив 19 м'ячів. Він продовжив переслідування форварда римського Лаціо Чіро Іммобіле (23 голи) в гонці снайперів першості.