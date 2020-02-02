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Роналду повторив неймовірне досягнення Трезеге

15:42 1085 Читать на русском
Роналду повторив неймовірне досягнення Трезеге
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду в матчі 22-го туру італійської Серії А проти Фіорентини (3:0) продовжив свою результативну серію.

40’ Кріштіану Роналду
80’ Кріштіану Роналду
90+1’ Маттейс Де Лігт
 
40’ Кріштіану Роналду
80’ Кріштіану Роналду
90+1’ Маттейс Де Лігт

Португалець оформив дубль у поєдинку проти "фіалок" та повторив досягнення Давіда Трезеге, повідомляє Gracenote Live.

Ювентус у рідних стінах розгромив Фіорентину, Роналду двічі відзначився з пенальті: 22-й тур Серії А, матчі неділі

Роналду став другим після француза гравцем Юве, який забивав у 9-ти матчах італійського чемпіонату поспіль. Серія Трезеге тривала з жовтня по грудень 2005 року. Натомість португальський бомбардир почав свою серію 1 грудня та вже встиг засмутити Сассуоло, Лаціо, Удінезе (двічі), Сампдорію, Кальярі (тричі), Рому, Парму (двічі), Наполі та Фіорентину.

Усього в нинішньому сезоні Кріштіану Роналду провів 19 матчів у чемпіонаті Італії, в яких забив 19 м'ячів. Він продовжив переслідування форварда римського Лаціо Чіро Іммобіле (23 голи) в гонці снайперів першості.

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Теги
Давід Трезеге Давід Трезеге Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Серія А Ювентус - Фіорентина
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