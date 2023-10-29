Криштиану Роналду оказался в тени Александра Усика на вчерашнем поединке между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Нападающий Аль-Насра оказался рядом с украинским чемпионом на трибунах арены в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Роналду провел дуэль взглядов с Макгрегором – звезды не смогли удержаться

Однажды камера показала Усика и Роналду в течение нескольких секунд. Если артистизм Александра встретили громкими овациями, то Криш нарвался на гул публики. Ведущая TNT Sports Лаура Вудс пошутила по поводу ситуации: "Роналду выглядит не слишком счастливым. Наверное, оператора уволят".

Напомним, главное сражение вечера завершилось неоднозначной победой Фьюри. Дебютант бокса Нганну даже отправил чемпиона WBC в нокдаун, но судьи насчитали больше очков англичанину. Следующим соперником Тайсона должен стать именно Александр Усик.

This Usyk to Ronaldo transition! #BattleOfTheBaddest | #FuryNgannou | LIVE NOW on TNT Sports Box Office ️ https://t.co/FXWiFF9GtR pic.twitter.com/1oEZM8hxIc — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) October 28, 2023

"Паленый" Rolex и футболка с "автозаправки": Усик с дочерью рассказали, сколько стоит их look