Роналду на драке Фьюри оказался рядом с Усиком и нарвался на свист – оператору угрожают увольнением
Криштиану Роналду оказался в тени Александра Усика на вчерашнем поединке между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.
Нападающий Аль-Насра оказался рядом с украинским чемпионом на трибунах арены в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Роналду провел дуэль взглядов с Макгрегором – звезды не смогли удержаться
Однажды камера показала Усика и Роналду в течение нескольких секунд. Если артистизм Александра встретили громкими овациями, то Криш нарвался на гул публики. Ведущая TNT Sports Лаура Вудс пошутила по поводу ситуации: "Роналду выглядит не слишком счастливым. Наверное, оператора уволят".
Напомним, главное сражение вечера завершилось неоднозначной победой Фьюри. Дебютант бокса Нганну даже отправил чемпиона WBC в нокдаун, но судьи насчитали больше очков англичанину. Следующим соперником Тайсона должен стать именно Александр Усик.
"Паленый" Rolex и футболка с "автозаправки": Усик с дочерью рассказали, сколько стоит их look