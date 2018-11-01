Роналду поразил жуткими масками своей семьи в честь Хэллоуина – Slipknot отдыхают

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду вместе с семьей подготовился к празднику всех святых.

В честь Хэллоуина Криштиану Роналду решил напугать своих подписчиков в Instagram.

Роналду стал самым популярным человеком в Instagram

Звездный нападающий опубликовал фото, на котором он с Джорджиной и в компании своих четырех детей одели ужасающие маски к празднику всех святых.

Получилось действительно страшно.