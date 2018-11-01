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Роналду поразил жуткими масками своей семьи в честь Хэллоуина – Slipknot отдыхают

31 октября 12:33 219 Читати українською
Роналду поразил жуткими масками своей семьи в честь Хэллоуина – Slipknot отдыхают
Роналду готов к Хэллоуину / Фото usatoday

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду вместе с семьей подготовился к празднику всех святых.

В честь Хэллоуина Криштиану Роналду решил напугать своих подписчиков в Instagram.

Роналду стал самым популярным человеком в Instagram

Звездный нападающий опубликовал фото, на котором он с Джорджиной и в компании своих четырех детей одели ужасающие маски к празднику всех святых.

Получилось действительно страшно.

Happy Halloween to everyone!!

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Криштану Роналду-младший Джорджина Родригес
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