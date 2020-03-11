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Роналду получил привилегию в Ювентусе на фоне проблем с коронавирусом

11 марта 23:10 138 Читати українською
Роналду получил привилегию в Ювентусе на фоне проблем с коронавирусом
Криштиану Роналду / Твиттер Ювентуса

Ювентус не хочет рисковать здоровьем звездного нападающего Криштиану Роналду.

Португалец получил разрешение остаться на родной Мадейре и не участвовать в тренировках, информирует официальный сайт туринцев.

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Роналду будет не так просто вернуться в Италию, поскольку большинство европейских стран закрыли авиасообщение с Апеннинами. Ювентус будет ждать ближайших решений итальянского правительства по проблеме коронавируса. Другие игроки туринцев пока тренируются по обычной программе.

Напомним, все матчи Серии А остановлены до 3 апреля, однако 17 марта Ювентус будет принимать Лион в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия коронавирус
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