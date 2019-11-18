Роналду планує перевершити світовий рекорд за кількістю голів за збірну

Нападник збірної Португалії висловив упевненість у тому, що зможе увійти в історію, побивши рекорд найрезультативнішого форварда світу у складі національних збірних – іранця Алі Даеї.

"Всі рекорди повинні бути побиті, і цей рекорд я також поб’ю", – цитує Роналду BBC.

Нагадаємо, найкращим бомбардиром в історії футболу серед національних збірних є іранський форвард Алі Даеї. Він зумів відзначитись у воротах суперника 109 разів, зігравши у 149 матчах. Роналду у 164 поєдинках забив 99 голів. Португальцю, аби побити рекорд, необхідно завдати ще 11 результативних пострілів.

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До слова, збірна Португалії, як і збірна України, гарантувала собі путівку на Євро-2020, вийшовши з групи В з другого місця. Жеребкування групового етапу фінального турніру чемпіонату Європи відбудеться 30 листопада.

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