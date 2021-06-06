Двойняшкам Еве и Маттео исполнилось три года. Роналду не мог обойти стороной такое событие.

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В своем Twitter Криштиану поделился атмосферными фото празднования. "Поздравляю, любимые", – написал португалец. Кроме двойняшек и футболиста, в кадре присутствуют любимая Джорджина Родригес, старший сын Криштиану Роналду-младший и младшая дочь Алана Мартина.

Сам форвард после хорошего сезона в Серии А (29 голов и 2 ассиста) готовится к матчам Евро-2020, где сборная Португалия сыграет с Германией, Францией и Венгрией.

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