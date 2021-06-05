Новый-старый тренер озвучил руководству клуба список из 5 целей на две позиции – форварда и центрхава, сообщает Corriere dello Sport.

Ювентус официально прекратил сотрудничество с братом Кьеллини

Аллегри не будет ограничиваться Моратой и хочет видеть в команде еще одного статусного нападающего. Главные кандидаты – Влахович (Фиорентина) и Икарди (ПСЖ). Планы на полузащитника также наполеоновские. Ювентус попытается вернуть Поля Погба (МЮ) или Миралема Пьянича (Барселона). Если сделать этого не удастся, то есть более дешевая альтернатива – Мануэль Локателли из Сассуоло.

Приход Аллегри может означать прощание с Роналду. Рулевой видит главной звездой команды Дибалу, поэтому ожидает продления контракта аргентинца. Криша же будут продавать за максимально выгодную цену.

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