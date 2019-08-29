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Евро-2020: Роналду, Фелиш и другие звезды вызваны в сборную Португалии на матчи против Сербии и Литвы

16:42 36 Читати українською
Евро-2020: Роналду, Фелиш и другие звезды вызваны в сборную Португалии на матчи против Сербии и Литвы
Криштиану Роналду в матче против Украины / УАФ

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш определился с игроками, которые смогут принять участие в ближайших матчах отбора на Евро-2020 против Сербии и Литвы.

 

25 игроков сборной Португалии вызваны на поединки отбора к Евро-2020 против Сербии (7 сентября) и Литвы (10 сентября), информирует официальный Twitter чемпионов Европы.

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Вратари: Патрисиу, Са, Бету

Защитники: Санселу, Семеду, Каррису, Фонте, Пепе, Диаш, Руй, Геррейру

Полузащитники: Перейра, Невеш, Карвалью, Фернандеш, Моутиньо, Пицци, Санчеш, Бернарду Силва

Форварды: Роналду, Жота, Гедеш, Фелиш, Поденсе, Рафаэль Силва.

К слову, Португалия набрала 2 очка после двух матчей в группе B. Лидирует сборная Украины – 10 очков в 4-х поединках.

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Теги
Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Евро-2020 Жоау Фелиш Жоау Фелиш Сербия - Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия
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