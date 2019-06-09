Роналду остановил автобус португальцев, чтобы обнять мальчика, больного лейкемией – трогательное видео

Капитан сборной Португалии в очередной раз продемонстрировал свою человечность и уважение к фанатам.

На этот раз Криштиану откликнулся на просьбу одного из своих маленьких фанатов.

Игроки сборной Португалии после тренировки ехали в отель на автобусе и Роналду из окна заметил 11-летнего мальчика с плакатом: "Cristiano Ronaldo dame un abrazo" (Криштиану Роналду, обними меня).

Сантуш считает, что Роналду еще долго будет выступать на высоком уровне

Главная звезда команды попросил водителя остановиться, пригласил мальчика в салон и сделал с ним фотографию. 11-летнего болельщика зовут Эдуардо, он борется с лейкемией.

Португалия – Нидерланды: анонс финала Лиги наций

Напомним, уже сегодня сборные Португалии и Нидерландов сыграют в финале Лиги наций.