toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига наций
ВОЛЫНЬ - КАРПАТЫ УКРАИНА - СЕРБИЯ ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Сантуш считает, что Роналду еще долго будет выступать на высоком уровне

8 июня 23:19 18 Читати українською
Сантуш считает, что Роналду еще долго будет выступать на высоком уровне
Криштиану Роналду и Фернанду Сантуш / Reuters

Тренер сборной Португалии убежден, что его главная звезда не закончит карьеру в ближайшее время.

Сантуш поделился впечатлениями о физической готовности нападающего Ювентуса.

"Роналду еще не исчерпал свои резервы. Думаю, что он продолжит выступать на таком уровне еще три или четыре года.

Португалия – Нидерланды: Аякс остроумным видео предложил Куману способ остановить Роналду

Это не нормально, когда 34-летний игрок забивает 50 голов за сезон. Думаю, что он продолжит это делать. Считаю, что Криштиану продолжит дарить радость от своей игры за клуб и сборную", – цитирует Сантуша A Bola.

Роналду забил за Португалию впервые за год – шикарный удар со штрафного

Напомним, в полуфинале Лиги наций против Швейцарии Роналду оформил хет-трик и вывел свою команду в решающий матч турнира.

blog_ava
Украина – Сербия: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
8 июня
5178
Теги
Лига наций Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
22
мин
Португалия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук