Сантуш считает, что Роналду еще долго будет выступать на высоком уровне

Тренер сборной Португалии убежден, что его главная звезда не закончит карьеру в ближайшее время.

Сантуш поделился впечатлениями о физической готовности нападающего Ювентуса.

"Роналду еще не исчерпал свои резервы. Думаю, что он продолжит выступать на таком уровне еще три или четыре года.

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Это не нормально, когда 34-летний игрок забивает 50 голов за сезон. Думаю, что он продолжит это делать. Считаю, что Криштиану продолжит дарить радость от своей игры за клуб и сборную", – цитирует Сантуша A Bola.

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Напомним, в полуфинале Лиги наций против Швейцарии Роналду оформил хет-трик и вывел свою команду в решающий матч турнира.