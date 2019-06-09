Португалия – Нидерланды: анонс финала Лиги наций

Португалия и Нидерланды определят победителя Лиги наций. Анонс и прогноз на финал читайте на "Футбол 24".

Португалия – Нидерланды

9 июня, 21:45. Порту, стадион Драгау

Главный арбитр: Ундиано Мальенко (Испания)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Первого в истории победителя Лиги наций определят хозяин финальной части Португалия и Нидерланды. Обе команды в полуфинале по-разному одолели Швейцарию и Англию соответственно. Криштиану Роналду хет-триком принес своей команде путевку в финал, а "оранжевые" одержали волевую победу над Англией только в овертайме.

Португалия – Нидерланды: прогноз на финал Лиги наций

Португалия не показала чрезвычайной игры, однако ее лидер фактически самостоятельно решил судьбу поединка со Швейцарией. Противостояние Роналду Ван Дейка и Де Лигтом должно стать украшением финала Лиги наций – не в последнюю очередь имя обладателя трофея зависит именно от этой дуэли.

В свою очередь Нидерланды имеют хороший шанс выиграть первый трофей за 31 год. Подопечные Кумана в полуфинале в эффектном стиле разобрались с Англией, хотя пропустили первыми после грубой ошибки Маттейса Де Лигта. Впрочем, юная звезда Аякса сумел исправиться, сравняв счет в поединке, а уже потом "оранжевые" дожали соперника.

Команды провели между собой 13 матчей – 7 побед в активе Португалии, а Нидерланды выиграли лишь дважды. Еще 4 поединка завершились миром. Разница голов – 15:10 в пользу европейских бразильцев.

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Отдельного внимания заслуживает лицо главного арбитра. Этот поединок станет последним в карьере 45-летнего испанского рефери Ундиано Мальенко. Согласитесь, финал Лиги наций – красивое прощание с любимой работой.

Кадровая ситуация

Сборная Португалии не сможет рассчитывать на Пепе, который получил повреждение. Также под определенным вопросом выход на поле Канселу. Все остальные игроки действующих чемпионов Европы в строю. То же касается Нидерландов – в распоряжении Рональда Кумана все исполнители.

Ориентировочные составы команд

Португалия: Патрисиу – Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру – Фернандеш, Невеш, Карвальо – Б. Силва, Гедеш, Роналду

Нидерланды: Силлессен – Думфрис, Де Лигт, ван Дейк, Блинд – де Роон, Вейналдум, де Йонг – Бергвейн, Депай, Бабель

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Португалия не проигрывает дома уже 13 официальных матчей подряд – такая серия тянется еще с 2014 года, тогда пиренейцы проиграли команде Албании. У Нидерландов тоже хорошая выездная серия – лишь 3 поражения в 21-м поединке. Скорее всего, фактор домашнего поля и невероятная форма Криштиану Роналду позволят команде Фернанду Сантуша одержать победу.

Кроме того, у Португалии было в день больше времени для отдыха, а также команда не играла дополнительные 30 минут, в отличие от Нидерландов. Поэтому физическая готовность также будет иметь значение. Впрочем, не исключено, что судьбу трофея решит даже серия пенальти.

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