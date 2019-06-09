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Роналду зупинив автобус португальців, щоб обійняти хлопчика, хворого на лейкемію – зворушливе відео

09:38 1073 Читать на русском
Роналду зупинив автобус португальців, щоб обійняти хлопчика, хворого на лейкемію – зворушливе відео
Кріштіану Роналду / Reuters

Капітан збірної Португалії вкотре продемонстрував свою людяність і повагу до фанатів.

Цього разу Кріштіану відгукнувся на прохання одного зі своїх маленьких фанатів.

Гравці збірної Португалії після тренування їхали в готель на автобусі і Роналду з вікна помітив 11-річного хлопчика з плакатом: "Cristiano Ronaldo dame un abrazo" (Кріштіану Роналду, обійми мене).

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Головна зірка команди попросив водія зупинитися, запросив хлопчика в салон і зробив з ним фотографію. 11-річного вболівальника звуть Едуардо, він бореться з лейкемією.

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