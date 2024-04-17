Азиатская Лига чемпионов, 1/2 финала (первый матч)

Аль-Айн – Аль-Хиляль – 4:2

Голы: Рахими, 6, 26 (с пенальти), 38 (с пенальти), Ромеро, 56 – Малком, 49, Аль-Давсари, 78

Героем первого полуфинального матча между Аль-Айном и Аль-Хилялем стал марокканский 27-летний нападающий Суфьяне Рахими – в течение первого тайма он оформил хет-трик. Рахими забил с игры уже на шестой минуте встречи, после чего реализовал два пенальти. Самое интересное, что иорданский арбитр Адхам Махадмех не увидел нарушения правил ни в одном из двух эпизодов – его исправила малазийская бригада видеоассистентов, которая работала на этой игре.

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На восьмой компенсированной к первому тайму минуте Махадмех назначил пенальти в ворота самого Аль-Айна, однако малазийский VAR подсказал главному, что в этом эпизоде у игрока Аль-Хиляля был офсайд.

После перерыва Адхам Махадмех назначил третий пенальти в ворота Аль-Хиляля! На сей раз к мячу подошёл уже Ромеро. Аль-Хиляль смог отыграть два мяча и облегчить себе задачу в ответной встрече, которая состоится 23 апреля.