Криштиану Роналду мог даже не подозревать, что имеет такой колоссальное влияние на глобальные вещи.

Роналду посетил пресс-конференцию перед матчем Венгрия – Португалия. Нападающий сел за стол, демонстративно отставив бутылки с Coca-Cola (бренд является одним из основных спонсоров Евро-2020) и порекомендовал пить воду.

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Такое поведение португальского нападающего всего за 30 минут уменьшило стоимость компании Coca-Cola на 1,6%, то есть на 4 млрд долларов. До пресс-конференции стоимость одной акции составляла 56,1 доллара, а после – 55,22.

Напомним, Криштиану фанатично придерживается здорового образа жизни и является сторонником различных диет.

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