Товарищеский матч

Португалия – Катар – 3:0

Голы: Роналду, 37, Фонте, 48, А. Силва, 90

Месяц назад команды проводили первый спарринг на поле катарцев, которые тогда проиграли со счетом 1:3. Вторая встреча в Алгарве сложилась по схожему сценарию.

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Португалия доминировала на протяжении всего первого тайма, но забить удалось только на 37-й минуте. Далот головой сбросил мяч в район пенальти, а защитник сборной Катара любезно не стал мешать Криштиану Роналду. Звезда МЮ улучшил свой мировой рекорд по количеству голов в составе сборных – теперь их 112.

В перерыве Криша заменили, однако это не уберегло Катар от разгрома. Хозяева будущего чемпионата мира "проглотили" еще по голу от 37-летнего Фонте и Андре Силвы – 3:0.

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