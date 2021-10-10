Товариський матч

Португалія – Катар – 3:0

Голи: Роналду, 37, Фонте, 48, А. Сілва, 90

Місяць тому команди проводили перший спаринг на полі катарців, які тоді програли з рахунком 1:3. Друга зустріч у Алгарве склалася за схожим сценарієм.

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Португалія домінувала упродовж всього першого тайму, але забити вдалося аж на 37-й хвилині. Далот головою скинув м'яч в район пенальті, а захисник збірної Катару люб'язно не став заважати Кріштіану Роналду. Зірка МЮ покращив свій світовий рекорд за кількістю голів у складі збірних – тепер їх 112.

У перерві Кріша замінили, однак це не вберегло Катар від розгрому. Господарі майбутнього чемпіонату світу "ковтнули" ще по голу від 37-річного Фонте і Андре Сілви – 3:0.

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