"Роналду ніколи не досягне рівня Пеле, Марадони та Мессі": чемпіон світу висміяв "уявні" рекорди португальця
Чемпіон світу 1958 року Жозе Альтафіні вкрай скептично ставиться до статистичних подвигів форварда Ювентуса Кріштіану Роналду.
"Цікаво, хто придумав ці рейтинги... Просто смішно! Роналду нікого не наздогнав, адже Пеле забив 1225 голів у офіційних матчах – не в товариських чи якихось там ще. Ці рекорди створені лише для того, щоб комусь сподобатися.
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Роналду не порівнявся з Пеле і ніколи цього не зробить! Насправді Роналду не тільки ніколи не досягне рівня "Короля", але і Марадони чи Мессі також. Вони найвеличніші в історії футболу", – заявив Альтафіні у коментарі Calciomercato.
Нагадаємо, нещодавно форвард Ювентуса став рекордсменом за кількістю голів у офіційних матчах, обійшовши Пеле (757) та Йозефа Біцана (759).
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