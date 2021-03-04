"Цікаво, хто придумав ці рейтинги... Просто смішно! Роналду нікого не наздогнав, адже Пеле забив 1225 голів у офіційних матчах – не в товариських чи якихось там ще. Ці рекорди створені лише для того, щоб комусь сподобатися.

Пеле однією публікацією в Instagram принизив досягнення Мессі і Роналду

Роналду не порівнявся з Пеле і ніколи цього не зробить! Насправді Роналду не тільки ніколи не досягне рівня "Короля", але і Марадони чи Мессі також. Вони найвеличніші в історії футболу", – заявив Альтафіні у коментарі Calciomercato.

Нагадаємо, нещодавно форвард Ювентуса став рекордсменом за кількістю голів у офіційних матчах, обійшовши Пеле (757) та Йозефа Біцана (759).

“Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили