Выбор немца вызвал волну споров среди фанатов и экспертов, сообщает Marca.

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В свой топ-5 Кроос выбрал Икера Касильяса, Роберто Карлоса, Ули Штилике, Зинедина Зидана и Рауля. Фанатов удивило отсутствие в списке Альфредо Ди Стефано и особенно Криштиану Роналду. Кроос выиграл кучу трофеев бок о бок с португальцем, но почему-то забыл уважить его в своем рейтинге.

Напомним, сам Тони защищает цвета "сливочных" с 2014 года, когда его приобрели у Баварии за 25 млн евро.

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