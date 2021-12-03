Роналду не попал в топ-5 игроков Реала по версии Крооса
12:27 - Читати українською
Полузащитник Реала Тони Кроос выбрал пятерку лучших игроков за всю историю клуба.
Выбор немца вызвал волну споров среди фанатов и экспертов, сообщает Marca.
"Месси не должен был побеждать": Кроос назвал игроков, которые должны были опередить Лео в борьбе за "Золотой мяч-2021"
В свой топ-5 Кроос выбрал Икера Касильяса, Роберто Карлоса, Ули Штилике, Зинедина Зидана и Рауля. Фанатов удивило отсутствие в списке Альфредо Ди Стефано и особенно Криштиану Роналду. Кроос выиграл кучу трофеев бок о бок с португальцем, но почему-то забыл уважить его в своем рейтинге.
Напомним, сам Тони защищает цвета "сливочных" с 2014 года, когда его приобрели у Баварии за 25 млн евро.
История еврокубков. Ди Стефано: трижды продан, вечно золотой
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter