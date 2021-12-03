Роналду не потрапив до топ-5 гравців Реала за версією Крооса
Півзахисник Реала Тоні Кроос обрав свою п'ятірку найкращих гравців за всю історію клубу.
Вибір німця викликав хвилю суперечок серед фанатів та експертів, повідомляє Marca.
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До свого топ-5 Кроос обрав Ікера Касільяса, Роберто Карлоса, Улі Штіліке, Зінедіна Зідана та Рауля. Фанатів здивувала відсутність у списку Альфредо Ді Стефано і особливо Кріштіану Роналду. Кроос виграв купу трофеїв пліч-о-пліч з португальцем, але чомусь забув вшанувати його у своєму рейтингу.
Нагадаємо, сам Тоні захищає кольори "вершкових" з 2014 року, коли його придбали у Баварії за 25 млн євро.
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