"Сначала я должен сказать, что индивидуальные награды не очень-то меня интересуют, но если они существуют, то пусть будут. На мой взгляд, Месси точно не должен был побеждать в этот раз. Для меня Бензема – самый лучший, если мы оцениваем игрока по итогам года.

Касильяс выразил недоверие к голосованию за "Золотой мяч" из-за победы Месси

Нет сомнений, что Месси – лучший игрок десятилетия вместе с Роналду, но, по моему мнению, Криштиану превосходит Лео», – приводит слова Крооса Voetbal International.

Напомним, Месси опередил в голосовании форварда Баварии Роберта Левандовски, лидера Реала Карима Бензема и хавбека Челси Жоржиньо. Приз ему вручил Луис Суарес. "Золотой мяч" этого года стал седьмым для Месси. Ранее он получил титул лучшего в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

"Золотой мяч 2021": Месси на 7 вершине, историческое падение Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси