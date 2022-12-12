"Нам грустно, что мы не можем дать людям большее. Может быть, мы не заслужили вылететь таким образом, но это футбол. Криштиану Роналду хорошо выступил, он – наш португальский флаг, он достигает всех уголков мира.

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Он сделал свой вклад, когда вышел, и мы должны поблагодарить его и партнеров по команде, которые пытались изо всех сил, отдавались на максимум и очень тяжело работали, чтобы быть доступными для тренера. Когда это так, все гораздо проще", – поделился Пепе в комментарии O Jogo.

Напомним, Португалия неожиданно уступила Марокко и вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала. Роналду в матчах плей-офф оставался на скамейке для запасных.

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