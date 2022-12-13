Кріштіану Роналду не збирається завершувати міжнародну кар'єру, інформує Correio da Manhã. Згідно з джерелом, Роналду ще хоче зіграти на Євро-2024.

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Повідомляється, що Роналду не змінить свого рішення, навіть якщо головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш збереже свою посаду.

Кріштіану усвідомлює, що перебуває зараз не в найкращій формі, і звинувачує у всьому пропущену передсезонну підготовку в Манчестер Юнайтед та нерегулярну ігрову практику в колишньому клубі.

Роналду вважає, що він все ще може бути корисним для збірної.

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