Форвард Ювентуса провалил свою главную миссию в туринском клубе.

Ювентус готов сесть за стол переговоров относительно продажи Криштиану Роналду, если получит предложение от 60 млн евро, сообщает SportMediaset.

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На такие решения боссов "Старой Синьоры" побудила высокая зарплата португальца и последние неудачи команды. Летом 2018-го Юве приобрел Криштиану у Реала за более 100 млн евро, в надежде, что Роналду поможет туринцам завоевать трофей Лиги чемпионов.

Напомним, накануне Порту выбил Ювентус с 1/8 финала ЛЧ.

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