"Роналду и Рамос звали меня в Реал", – Левандовски объяснил, почему остался в Баварии

Польский форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски вспомнил, что в свое время мог оказаться в мадридском Реале.

"Я играю в одном из лучших клубов мира и знаю, что могу быть счастлив здесь. В Баварии все находится на высоком уровне: от состава до условий. Играть в таких клубах гораздо проще.

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Роналду и Рамос звали меня в Реал. Это правда. Можно было попробовать себя в Ла Лиге или в чемпионате другой страны, перейти в другой большой клуб. Но для меня это не было важным. Здесь, где я нахожусь, я смог достичь своего максимума. Я хочу продолжать успешно выступать в Баварии", – цитирует Левандовски издание AS.

Напомним, поляк присоединился к Баварии в июле 2014 года, перейдя в мюнхенский клуб на правах свободного агента из дортмундской Боруссии. Контракт футболиста с чемпионами Германии действует до 30 июня 2023 года.

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