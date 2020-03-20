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Звезды Баварии совершили впечатляющий жест в противодействии коронавирусу – достойный пример для подражания

17:47 91 Читати українською
Звезды Баварии совершили впечатляющий жест в противодействии коронавирусу – достойный пример для подражания
Леон Горецка / Getty Images

Новый "финансовый челенж" набирает обороты в футбольном мире.

Футболисты мюнхенской Баварии – защитник Йозуа Киммих и полузащитник Леон Горецка – решили выделить 1 млн евро из собственного кармана на борьбу с коронавирусом в Германии. Средства будут направлены в благотворительные организации и социальные учреждения.

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"Мы можем победить любого на футбольном поле. Но коронавирус мы способны победить лишь вместе! Вот почему мы с Йозуа Киммихом создали программу Wе kick Corona и пожертвовали 1 млн евро в частном порядке социальным и благотворительным организациям", – написал Горецка на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Германия занимает третье место в Европе по скорости распространения заболевания. По состоянию на 20 марта в стране инфицировано 16290 человек, зафиксировано 44 летальных случая, еще 115 человек полностью вылечились.

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Теги
коронавирус футбольные финансы Германия Бавария Бавария Леон Горецка Леон Горецка Йозуа Киммих Йозуа Киммих
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