Роналду едва не искалечил голкипера Словакии – видео ужасного эпизода
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду должен играть осмотрительнее.
В пятом туре отбора на Евро-2024 португальцы встречались со сборной Словакии. Криштиану Роналду попал в стартовый состав, но забить в матче ему не удалось.
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Нападающий сборной Португалии стал антигероем эпизода с голкипером соперника Мартином Дубравкой. Роналду получил передачу в центре штрафной площадки и попытался пробить, но не попал по мячу. Он покатился к вратарю сборной Словакии. Пытаясь достать мяч, Роналду прыгнул вперед ногами и попал шипами в лицо Дубравке (на видео на 5 минуте). Арбитр встречи показал Криштиану желтую карточку за грубый фол.
Напомним, что сборная Португалия с минимальным счетом победила Словакию. Единственный гол в матче забил Бруну Фернандеш.
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