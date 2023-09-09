В пятом туре отбора на Евро-2024 португальцы встречались со сборной Словакии. Криштиану Роналду попал в стартовый состав, но забить в матче ему не удалось.

Евро-2024, отбор: Роналду и Ко одолели Словакию, Люксембург обыграл Исландию, Шотландия сохраняет отрыв от Испании

Нападающий сборной Португалии стал антигероем эпизода с голкипером соперника Мартином Дубравкой. Роналду получил передачу в центре штрафной площадки и попытался пробить, но не попал по мячу. Он покатился к вратарю сборной Словакии. Пытаясь достать мяч, Роналду прыгнул вперед ногами и попал шипами в лицо Дубравке (на видео на 5 минуте). Арбитр встречи показал Криштиану желтую карточку за грубый фол.

Напомним, что сборная Португалия с минимальным счетом победила Словакию. Единственный гол в матче забил Бруну Фернандеш.

Украина U-21 проиграла Германии – неудачный дебют Мельгосы и ряд проблем перед стартом отбора на Евро