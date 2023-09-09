У п'ятому турі відбору на Євро-2024 португальці зустрічалися зі збірною Словаччини. Кріштіану Роналду потрапив до стартового складу, але забити в матчі йому не вдалося.

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Нападник збірної Португалії став антигероєм епізоду з голкіпером суперника Мартіном Дубравкою. Роналду отримав передачу у центрі штрафного майданчика і спробував пробити, але не влучив по м'ячу. Він покотився до воротаря збірної Словаччини. Намагаючись дістати м'яч, Роналду стрибнув вперед ногами і влучив шипами в обличчя Дубравці (на відео на 5 хвилині). Арбітр зустрічі показав Кріштіану жовту картку за грубий фол.

Нагадаємо, що збірна Португалія з мінімальним рахунком перемогла Словаччину. Єдиний гол в матчі забив Бруну Фернандеш.

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