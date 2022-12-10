Роналду чуть не ударил фаната после вылета Португалии из ЧМ-2022 – видео
Главная звезда Португалии едва не стал участником конфликта после игры 1/4 финала Мундиаля против Марокко.
После поражения от Марокко (0:1) расстроенный Роналду шел в подтрибунное помещение. Помешать ему мог болельщик, прорвавшийся на поле стадиона в Катаре. Фанат практически добежал до Криштиану, но в последний момент был остановлен стюардом.
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Возможно, поклоннику Роналду и повезло, что он не добрался до своего кумира. Звездный нападающий был так раздражен, что уже был готов оттолкнуть или даже ударить незваного гостя. Вовремя вмешалась охрана стадиона, хотя с некоторых ракурсов кажется, что фаната ударил сам Роналду.
ЧМ-2022, вероятнее всего, стал последним в карьеру Криштиану, хотя официально об уходе из сборной он пока не объявлял. Впрочем, в 2026 году Роналду будет 41.
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