После поражения от Марокко (0:1) расстроенный Роналду шел в подтрибунное помещение. Помешать ему мог болельщик, прорвавшийся на поле стадиона в Катаре. Фанат практически добежал до Криштиану, но в последний момент был остановлен стюардом.

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Возможно, поклоннику Роналду и повезло, что он не добрался до своего кумира. Звездный нападающий был так раздражен, что уже был готов оттолкнуть или даже ударить незваного гостя. Вовремя вмешалась охрана стадиона, хотя с некоторых ракурсов кажется, что фаната ударил сам Роналду.

ЧМ-2022, вероятнее всего, стал последним в карьеру Криштиану, хотя официально об уходе из сборной он пока не объявлял. Впрочем, в 2026 году Роналду будет 41.

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Look how much of a sore loser Ronaldo is, attacking a fan.



Disgusting. pic.twitter.com/o7exGAtkOI — Lunihan ?????? (@LunihanV1) December 10, 2022