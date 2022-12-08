Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, несмотря на слухи, не спешит с трансфером в новый коллектив.

Пресса рапортовала, что 37-летний португалец согласился на переход в Аль-Наср, где ему предложили зарплату в 200 миллионов евро. Сам форвард это опроверг.

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Приоритетом Криштиану является продолжение карьеры в Европе, он будет рассматривать разные варианты. Невероятно щедрое предложение от саудитов лежит на столе, но футболист не торопится. Окончательное решение и подписание контракта состоятся исключительно после ЧМ-2022, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Португалия на катарском Мундиале выбила из 1/8 финала Швейцарию со счетом 6:1. В четвертьфинале Роналду и Ко ждут марокканцы, сенсационно одолевшие Испанию.

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