В скором времени начнутся четвертьфиналы, и развязка ЧМ-2022 станет еще ближе. Весь мир наблюдает за богатым на сенсации турниром и с нетерпением ожидает увидеть победителя, который поднимет над головой желанный золотой кубок.

Медленно приближается и момент, когда станет известным победитель ЧМ-2022, который в ближайшие 4 года будет обладать статусом сильнейшей команды мира. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассуждает, кто из участников 1/4 финала имеет больше шансов привезти золотой кубок в свою страну.

Бразилия

Команда, которая с начала турнира считалась одним из претендентов на победу. Ребята Тите идут по турнирной дистанции достаточно уверенно, демонстрируя сбалансированность и холодную нацеленность на результат.

На пути Неймара и Ко стала Хорватия, которой в прошлом Мундиале удалось пробиться вплоть до финала. Впрочем, вряд ли Бразилия собирается недооценивать соперника и преодолевать его исключительно мастерством. Уроки прошлого были для селесао очень болезненными, поэтому вряд ли они снова станут на те же грабли. Тем более, что в их составе достаточно исполнителей, которые могут взять на себя роль лидера, если Неймар выпадет из игры. Надежная защита и смертоносная атака – это оружие нынешней Бразилии, независимо от того, какие игроки находятся на поле.

Весь мир усердно наблюдает не только за ЧМ, но и за событиями в Украине. Но если на матче в Катаре у нас нет влияния, то приближать победу на фронте по силам каждому. Да, благодаря покупке HLIBNY DAR украинцы могут присоединиться к акции "За победу Задонать!". Для этого нужно только зарегистрировать код с акцизной марки продукта на сайте, а HLIBNY DAR перечислит 10 гривен с продажи каждой бутылки в благотворительный фонд "Вернись живым". Вместе собираем на победу!

Аргентина

Путь Месси к осуществлению заветной мечты нельзя назвать лёгким. Ни одна победа на ЧМ-2022 не далась Аргентине легко, а противостояние с Нидерландами не будет легкой прогулкой и подавно.

Хотя существует вероятность, что именно трудности выкуют характер Аргентины и помогут воспитать дух чемпиона – то, чего раньше этой команде не хватало для успеха. Подопечные Лионеля Скалони научились терпеть неудачные отрезки игры без роковых для себя последствий, а большое количество атак с именитыми исполнителями впереди рано или поздно делает свое дело. Месси умеет завести партнеров, а с таким лидером любая команда будет целиться только на трофей.

Португалия

В трофейном музее Криша не хватает золотого кубка чемпионата мира, и похоже, что португальская команда готова на все, чтобы сделать своему лидеру такой подарок. Даже когда Роналду сидит на скамейке запасных, его партнеры играют на вершине своих возможностей и просто выносят соперников один за другим.

Франция и Англия – битва плей-офф как финал

Противостояние Англии и Франции станет невероятным финальным аккордом стадии 1/4 ЧМ-2022. Обе команды находятся в отличной форме и одинаково заслуживают того, чтобы пройти дальше и бороться за право играть в финале. Подогревает интригу и историческая борьба между этими странами, поэтому можно быть уверенным – 10 декабря в 21:00 нас ждет просто фантастическое футбольное зрелище.

Вполне возможно, что именно кто-то из этой пары и станет чемпионом мира. Даже самые храбрецы вряд ли возьмутся прогнозировать, кому на этот раз улыбнется фортуна. Франция – действующий чемпион мира, родители футбола могут похвастаться финалом Евро-2020. Какая из этих карт окажется сильнее – узнаем совсем скоро.